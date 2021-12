Warlocks 2: God Slayers annoncé en version physique sur Nintendo Switch

De plus en plus nombreux sont les jeux indépendants à s'offrir une sortie en version physique grâce aux distributeurs ! Aujourd'hui c'est un nouveau cru de l'éditeur français Red Art Games qui nous est dévoilé : Warlocks 2: God Slayers. Sorti initialement sur l'eShop de la Nintendo Switch en juin 2019 et développé par Frozen District et No Gravity Games, le titre sera disponible en précommande physique sur le site de Red Art Games à partir du jeudi 23 décembre à 17h00 .

Proposé au prix de 29,99€, le jeu sera proposé à 2800 exemplaires au total. Il ne faudra donc pas tarder si vous souhaitez en faire l'acquisition.

Dans God Slayers, vous jouez le rôle d'un des membres de l'Ordre des Warlocks. Cette fois-ci, vous devrez faire face à une menace beaucoup plus grande que dans le jeu original. En détruisant jadis des hordes de monstres de l'ombre, les Warlocks ont énervé les Dieux qui se sont maintenant retournés contre eux. En conséquence, vous pouvez maintenant vous rendre et suppliez d'être gracié par des Dieux qui ne sont point réputés pour leur miséricorde. Ou vous pouvez libérer tous vos pouvoirs divins et leur faire payer cette trahison. Soyez conscient cependant qu’ils se batteront de toute leur force et vous lanceront toutes sortes d’adversaires au pixel art détonnant. Ne vous laissez pas berner par leur drôle d'apparence, ils utiliseront tous les moyens nécessaires pour vous abattre. Avec l'aide de boss gigantesques, ils mettront vos compétences à l'épreuve. Tuez ou mourrez, il n'y a pas d'alternative. Dans Warlocks 2: God Slayers, vous trouverez : Du pixel art et beaucoup d'humour, avec des animations dessinées à la main.

Un hack'n’slash dynamique en solo ou en coopération locale.

Plus de 40 types d'ennemis aux compétences uniques et qui travaillent ensemble pour vous abattre.

De vastes cartes avec des tonnes de butin généré aléatoirement.

5 types de Warlocks différents à découvrir, chacun avec ses propres capacités à déverrouiller tout au long du jeu.

8 à 10 heures de jeu pour compléter l'aventure avec un Warlock.

Des boss titanesques qui attendent d'être confrontés.

