La série WarioWare s'apprête-t-elle à faire son grand retour sur Nintendo Switch ? Verrons-nous une annonce à l'E3 2021 ?

Très discrète depuis son dernier épisode sur Nintendo 3ds en 2018 la série de jeu WarioWare fait partie des grands absents de la Nintendo Switch. Se pourrait-il qu'un nouvel épisode soit fabriqué secrètement dans les coulisses de Nintendo ? C'est en tout cas ce qu'un intrigant questionnaire reçu par la femme du youtubeur Beta64 (il est spécialisé dans les coulisses de développement de jeux en pratiquant notamment le data-mining).

Dans le questionnaire, Nintendo demande à ses consommateurs non pas s'ils seraient intéressés par un nouvel épisode WarioWare sur Nintendo Switch mais combien ils seraient prêts à mettre pour en faire l'acquisition. Ainsi Nintendo chercherait via ce questionnaire à connaître le prix à appliquer à un tel jeu, en effet certains jeux sortent naturellement à bas prix comme le Programme d'Entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch qui était sorti à 30 euros. Nintendo demande dans sa question à réponses multiples si le prix de 49,99 euros semble correct pour un nouvel épisode de la saga WarioWare, parmi les réponses, la personne répondant peut choisir entre "définitivement un bon prix" et "définitivement pas un bon prix" sur 5 degrés différents.

Cette question ne semble pas du tout anodine et pourrait préfigurer l'annonce d'un tout nouvel épisode de la saga sur Nintendo Switch, les possibilités offertes par la console hybride, disposant naturellement de deux manettes différentes (sur son modèle standard) et de motion control pourrait permettre une très grande créativité aux équipes de développements de chez Nintendo et de chez Intelligent System (ce sont les développeurs du dernier épisode en date WarioWare Gold). Si un tel jeu devait être annoncé, il nous semble tout naturellement que le Nintendo Direct de cet E3 2021 serait une bonne occasion de le faire, la tournure de la question indiquerait très probablement que le jeu est très proche de sa sortie et entamerait bientôt sa campagne marketing. Attention cependant, même si nous ne remettons pas du tout la crédibilité de Beta64 en cause, il nous faut tout de même vous rappeler que tant que rien n'est annoncé... et bien rien n'est annoncé. Nous nous garderons donc encore de sauter de joie à l'annonce d'un nouvel épisode d'une saga particulièrement fun, même si celle-ci semble crédible.

Seriez-vous pour le retour de WarioWare ? Et surtout, seriez-vous prêts à mettre 49,99 euros dans un nouvel épisode ?