Warhammer Age of Sigmar : Storm Ground invoque sa bande-annonce de lancement

Focus Home Interactive les éditeurs de Warhammer Age of Sigmar : Storm Ground viennent de dévoiler sa bande-annonce de lancement. Développé par Gasket Games et d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch, le titre est un jeu de stratégie au tour par tour qui adapte la célèbre licence trans-média Warhammer. Le jeu sera vôtre contre 39,99 euros sur l'eShop et devrait satisfaire les fans de la licence tant celui-ci semble briller par sa fidélité à son matériau d'origine, sa bande-annonce de lancement est d'ailleurs une bonne occasion de juger de ses graphismes et de voir en action son système de combat. Visible ci-dessous, elle vous montrera, en à peine plus d'une minutes, les principales caractéristiques du jeu ainsi qu'un aperçu de son contenu.

Prenez le commandement des plus grandes factions de Warhammer Age of Sigmar, un univers fantasy sombre, où les chevaliers immortels partent combattre pour éradiquer la Mort à dos de dragons célestes. Voici Storm Ground, un monde de légendes, de héros, de créatures infernales et de batailles épiques. Menez votre armée entièrement personnalisable dans des batailles spectaculaires au tour par tour, aussi stratégiques que dynamiques. La victoire vous permet de recruter, collectionner et améliorer de nouvelles unités ainsi que de puissants équipements, et de déverrouiller des capacités dévastatrices. Explorez toutes les branches de la campagne non-linéaire de Storm Ground. Surmontez de nouveaux défis à chaque partie pour obtenir de nouvelles unités et équipements. Constituez votre armée légendaire et défiez d’autres joueurs dans des duels épiques en ligne. • La première adaptation en jeu vidéo de l’univers épique de Warhammer Age of Sigmar • Des batailles tactiques nerveuses et spectaculaires • Débloquez, collectez et améliorez des dizaines d’unités, équipements et compétences • Jouez en solo ou en ligne dans des affrontement épiques en 1vs1