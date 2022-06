Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef annoncé en version physique sur Nintendo Switch

Amateurs de Run & Gun, ININ Games, le développeur Rogueside et Just For Games ont le plaisir d'annoncer l'arrivée d'une édition physique de Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef sur Nintendo Switch en version physique. Attendu le 20 octobre prochain , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

À propos de Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef :

Depuis des siècles, la planète Alpha produit des matériaux indispensables aux guerres qui font rage dans le secteur d'Armageddon. Beaucoup sont attirés par cette planète, tout comme le grand chef de guerre Ogruk Gutrekka. À ton arrivée sur la planète, Gutrekka a pris ton Squig chevelu le plus précieux. Empli de colère, tu jures de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour le récupérer, et prouver qui est le plus fort !

Warhammer 40,000 : Shootas, Blood & Teef est un jeu d'action-aventure en 2D dessiné à la main qui t'emmène dans une course folle pleine d'action intense, de répliques amusantes et de tonnes d'explosions ! Combat dans la cité ruche de Luteus Prime en mode solo ou dans un groupe de 4 Orks aguerris en coopération en ligne ou en local. Choisis ta catégorie, prend les armes et combat des Humains, des Orks et des Adeptes des sectes Génovores... Et enfin, reprend ton Squig chevelu des mains du Chef de guerre Gutrekka ! Qui est prêt à WAAAGH !?

Caractéristiques principales :