Warhammer 40,000: Rogue Trader se refait une santé sur Nintendo Switch 2, tous les DLC désormais gratuits

Lancé sur Nintendo Switch 2 en décembre 2025 dans un état qui avait suscité de nombreuses critiques, Warhammer 40,000: Rogue Trader bénéficie aujourd'hui d'une importante mise à jour destinée à corriger le tir. Pour accompagner ce retour en grâce, Owlcat Games annonce également une excellente nouvelle : l'ensemble des contenus additionnels du jeu sera offert gratuitement aux joueurs Switch 2, en guise de compensation.

Depuis sa sortie sur la console de Nintendo, le RPG tactique avait souffert de nombreux problèmes techniques : performances instables, bugs à répétition et qualité visuelle en retrait. Le studio explique avoir pris en compte les retours de la communauté afin d'améliorer en profondeur cette version. La nouvelle mise à jour apporte notamment :

des performances nettement améliorées ;

une stabilité renforcée avec la correction de nombreux bugs ;

une qualité graphique revue à la hausse ;

une expérience globale plus fluide sur Nintendo Switch 2.

Pour s'excuser du lancement difficile, Owlcat Games va encore plus loin en rendant gratuit l'ensemble des contenus additionnels pour les possesseurs de la version Nintendo Switch 2.

Sont concernés :

le contenu de la Deluxe Edition ;

; le DLC Void Shadows (disponible dès maintenant) ;

(disponible dès maintenant) ; le DLC Lex Imperialis (également disponible) ;

(également disponible) ; les troisième et quatrième extensions scénarisées, qui seront automatiquement offertes lors de leur sortie.

Une initiative plutôt rare qui permettra aux joueurs Switch 2 de profiter de l'expérience complète sans frais supplémentaires.

Pour rappel, Warhammer 40,000: Rogue Trader est un RPG tactique se déroulant dans l'univers de Warhammer 40,000. Les joueurs incarnent un Rogue Trader, héritier d'une ancienne dynastie disposant d'un mandat impérial lui permettant d'explorer les confins de l'Imperium. À bord d'un gigantesque vaisseau spatial, chaque décision influence le destin des systèmes explorés, qu'il s'agisse de rester fidèle à l'Empereur ou de suivre une voie plus sombre. Les choix du joueur façonnent durablement le scénario et les relations avec les nombreux compagnons rencontrés au fil de l'aventure.