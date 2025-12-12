Warhammer 40,000: Rogue Trader est disponible sur Nintendo Switch 2

Avis aux amateurs de la licence Warhammer, le dernier opus Warhammer 40,000: Rogue Trader est officiellement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 depuis le 12 décembre 2025 au prix de lancement de 44,99€. Nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer dédié.

À la découverte des étendues de Koronus

Embarquez à bord de votre immense croiseur stellaire et franchissez les distances incommensurables qui séparent la multitude de systèmes des étendues de Koronus, une zone de l'espace encore mal connue et incroyablement dangereuse. Bien que reculée, cette région de l'Imperium couvre d'immenses étendues et offre de prodigieuses opportunités aux explorateurs ainsi qu'à ceux qui veulent s'enrichir.

Vos décisions seront décisives, seigneur-capitaine.

Mépris ou bienveillance à l'égard de vos subordonnés, fidélité à l'Empereur-Dieu ou alliance avec les ennemis de l'humanité, chaque décision et chaque action du libre-marchand provoquera des remous dans l'ensemble du secteur et aura un impact sur le monde du jeu et ceux qui y vivent.

Recrutez votre équipage.

Les libres-marchands ne voyagent jamais seuls. Guerriers saints, psykers corrompus ou Xénos perfides, c'est à vous seul que reviendra de choisir les membres de votre suite qui vous suivront dans les ténèbres interstellaires. Vos compagnons vous offriront leurs conseils, se battront à vos côtés et vous aideront à accroître votre influence. En retour, vous les accompagnerez dans leurs épreuves personnelles, changeant à jamais leurs destinées.

Planifiez soigneusement vos actions.

Massacrez les ennemis de l'humanité grâce au système de combat au tour par tour vous permettant de vous mettre à couvert, d'exploiter l'environnement et de choisir la meilleure position pour venir à bout de vos adversaires. Et si cela ne suffit pas, faites appel aux puissantes aptitudes de vos compagnons pour renverser le cours des batailles et arracher la victoire quand tout espoir semblait perdu. Notre adaptation des règles classiques de Rogue Trader en jeu vidéo vous offrira un nombre incroyable de possibilités qu'il ne tiendra qu'à vous de saisir.