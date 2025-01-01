Nintendo Switch 2
Warhammer 40,000: Rogue Trader aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch 2
Par ggvanrom - Il y a 3 heures
Initialement sorti en décembre 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Silver Lining Interactive, Owlcat Games, Games Workshop et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour proposer Warhammer 40,000 : Rogue Trader en version physique le 15 octobre 2026 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 avec la "Voidfarer Edition". Voici le contenu proposé par cette édition :
- Le Season Pass 1 – Accès à deux extensions scénaristiques gigantesques de 15 heures chacune : « Void Shadows » et « Lex Imperialis ».
- Un artbook numérique et un pack de fonds d’écran – De superbes illustrations conceptuelles et des fonds d’écran haute résolution pour votre PC et votre téléphone.
- Bande originale numérique – La bande-son complète du jeu, comprenant les morceaux des deux DLC.
- Trône unique « Rogue Trader » – Une amélioration esthétique prestigieuse pour le pont de votre vaisseau spatial.
- Frégate de classe Firestorm – Un vaisseau spatial de départ alternatif, doté d’un équipement et d’une apparence uniques.
- Compagnon « Cherub » - Remplacez votre compagnon habituel, le « Servo-skull », par un fidèle Cheru (objet en jeu).
- Armement premium en jeu - Éliminez les hérétiques avec le fusil à pompe « Blast Wave », qui repousse les ennemis, la dévastatrice épée-chaîne « Wrath of Saint Drusus » et l’ancien pistolet automatique « Heirloom ».
Nous vous laissons découvrir la bande-annonce du jeu ci-dessous, et bonne nouvelle pour les amoureux des éditions physiques, la cartouche ne sera pas une Game Key Card .