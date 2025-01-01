Warhammer 40,000: Rogue Trader aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch 2

Initialement sorti en décembre 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Silver Lining Interactive, Owlcat Games, Games Workshop et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour proposer Warhammer 40,000 : Rogue Trader en version physique le 15 octobre 2026 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 avec la "Voidfarer Edition". Voici le contenu proposé par cette édition :

Le Season Pass 1 – Accès à deux extensions scénaristiques gigantesques de 15 heures chacune : « Void Shadows » et « Lex Imperialis ».

Un artbook numérique et un pack de fonds d’écran – De superbes illustrations conceptuelles et des fonds d’écran haute résolution pour votre PC et votre téléphone.

Bande originale numérique – La bande-son complète du jeu, comprenant les morceaux des deux DLC.

Trône unique « Rogue Trader » – Une amélioration esthétique prestigieuse pour le pont de votre vaisseau spatial.

Frégate de classe Firestorm – Un vaisseau spatial de départ alternatif, doté d’un équipement et d’une apparence uniques.

Compagnon « Cherub » - Remplacez votre compagnon habituel, le « Servo-skull », par un fidèle Cheru (objet en jeu).

Armement premium en jeu - Éliminez les hérétiques avec le fusil à pompe « Blast Wave », qui repousse les ennemis, la dévastatrice épée-chaîne « Wrath of Saint Drusus » et l’ancien pistolet automatique « Heirloom ».

Nous vous laissons découvrir la bande-annonce du jeu ci-dessous, et bonne nouvelle pour les amoureux des éditions physiques, la cartouche ne sera pas une Game Key Card .