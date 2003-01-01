Warhammer 40,000: Rogue Trader sortira en décembre sur Nintendo Switch 2

Les fans de la licence Warhammer seront ravis d'apprendre que la licence va continuer son bonhomme de chemin sur Nintendo Switch 2. Owlcat Games vient en effet de confirmer que Warhammer 40,000: Rogue Trader sera disponible sur la dernière console hybride de Nintendo à partir du 11 décembre 2025 . Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Partez à l'aventure dans le premier JDR informatique se déroulant dans les ténèbres du 41e millénaire. Incarnez un libre-marchand héritier d'une antique dynastie d'intrépides corsaires. Établissez votre empire commercial et explorez les confins de l'Imperium.