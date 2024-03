Warhammer 40,000: Dakka Squadron FLYBOYZ EDITION débarque début mars ur Nintendo Switch

Toujours aussi prolifique depuis ses débuts, la licence Warhammer 40,000 est de retour sur Nintendo Switch en ce début d'année avec un nouvel opus dénommé Warhammer 40,000: Dakka Squadron FLYBOYZ EDITION. Exit les combats au sol, désormais, vous mènerez la bataille dans les cieux. Attendu le 8 mars 2024 au prix de 19,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Warhammer 40,000 : Dakka Squadron est un jeu de tir aérien dynamique, plein d'action et d'explosions, dans lequel vous incarnez un pilote d'avion.

MODE CAMPAGNE

Volez à travers 5 planètes uniques et accomplissez des missions en tant que commandant. Les missions offrent des objectifs variés tels que la défense ou le sabotage. Appréciez les explosions et le paysage tout en battant les bases ennemies.

COMBAT PLEIN D'ACTION

Effectuez des tonneaux, utilisez le boost ou l'aérofrein pour détruire les cibles avec plus de précision. Rejoignez l'un des cinq clans orks disponibles et bénéficiez de divers bonus. Restez tactique, attaquez rapidement et de manière imprévisible, afin que l'adversaire ne puisse pas se remettre de sa défaite.

AMÉLIOREZ VOTRE MACHINE DE GUERRE

Personnalisez votre avion avec une variété d'armes et d'améliorations qui peuvent être utilisées sur le champ de bataille pour prendre l'avantage sur l'adversaire. Débloquez de nouveaux vaisseaux et choisissez votre équipement préféré pour semer la dévastation.