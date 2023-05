Warhammer 40,000: Boltgun - Un nouveau FPS nerveux disponible sur Nintendo Switch

Nouveauté signée Auroch Digital, Warhammer 40,000: Boltgun se présente comme un FPS nerveux. Officiellement disponible depuis ce 23 mai 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Il est grand temps de purger les hérétiques !

Chargez votre Boltgun et foncez tête baissée dans les hordes ennemies ! Découvrez un mélange idéal entre l’univers Warhammer 40,000, le FPS frénétique et le style visuel de vos retro-shooters cultes des années 90.

Incarnez un vétéran Space Marine dans sa croisade sanglante contre les Space Marines du Chaos et les Démons de la galaxie.

A la manière des shooters à l’ancienne, tirez parti de l’arsenal dévastateur du Space Marine pour exploser tout ce qui bouge, dans une orgie de sprites, de pixels et de sang. Foncez et bondissez à tout va dans d’immenses décors, canardez et déchiquettez les pires hérétiques de la galaxie !

Dégommez les Cultistes avec votre puissant Boltgun ! Broyez les hérétiques avec votre pouvoir de Charge ! Utilisez votre Épée-Tronçonneuse pour tailler en pièces les engeances du Chaos ! Annihilez les hordes d’ennemis grâce à votre arsenal iconique !

Seule la mort met fin au devoir !