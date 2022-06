Warhammer 40,000: Boltgun- La franchise culte s'offre un FPS rétro sur Nintendo Switch

La franchise Warhammer 40,000 continue de se diversifier avec un nouveau titre sentant bon le rétrogaming. Dénommé Warhammer 40,000: Boltgun, ce nouveau titre signé Auroch Digital est un FPS frénétique et sanglant rendant hommages aux classiques du genre parus durant les années 90. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents courant 2023 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Un FPS rétro viscéral dans l’univers de Warhammer 40,000

Chargez votre Bolter et jetez-vous dans la bataille ! Plongez dans un shooter explosif alliant à la perfection Warhammer 40,000, un gameplay nerveux et frénétique, et l’esthétique stylée des shooters rétro des années 90.

Incarnez un Space Marine aguerri, lancé dans une mission à travers la galaxie qui le mènera à affronter les pires Démons et Space Marines du Chaos.

Déployez l’arsenal dévastateur des Space Marines dans toute sa splendeur explosive retro-shooter pour ne laisser sur votre passage qu’une purée de sang, de sprites et de pixels. Courez, sautez et chargez à travers d’immenses niveaux pour tirer, pulvériser et réduire en bouillie les pires hérétiques de la galaxie.