Warhammer 40,000: Boltgun - Le FPS gore et explosif sortira le 23 mai sur Nintendo Switch

Si vous aimez la licence Warhammer 40,000, vous serez ravis d'apprendre que le dernier opus en date Warhammer 40,000: Boltgun vient tout juste de dévoiler sa date de sortie. le FPS gore et explosif sera ainsi officiellement disponible à partir du 23 mai sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous lassons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.

Seule la mort met fin au devoir !

Focus Entertainment, Auroch Digital et Games Workshop ont réuni leur passion pour donner vie à cette nouvelle revisite déjantée de l’univers de Warhammer 40,000. Boltgun est un FPS néo-rétro et intense, animé d’une nostalgie sans limite pour le jeu d’action des années 90, un boomer-shooter étonnamment moderne au gameplay vif et aux sprites somptueux.

Chaussez vos bottes blindées en céramite de Space Marine aguerri au combat - chargez dans le tas, canardez et découpez à la chaîne ces ordures du Chaos avec votre épée tronçonneuse. Déchaînez votre arsenal sacré pour purger ce monde des créatures des ténèbres dans un impitoyable bain de sang pixellisé !