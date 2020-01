Wargroove: Double Trouble : le DLC gratuit obtient un nouveau trailer et une date de sortie

Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, Wargroove est un jeu de stratégie au tour par tour accessible et fun, jouable jusqu'à 4, qui rappelle fortement Advance Wars. Il est disponible sur Nintendo Switch depuis l'année dernière et il s’apprête à recevoir un DLC gratuit jouable en coopération nommé Double Trouble. Il sera disponible le 6 février prochain . Pour en savoir plus, retrouvez sa présentation complète ci-dessous ainsi qu'un trailer. est un jeu qui plaira aux fans d'Advance Wars. I

Faites équipe avec un ami et menez la faction des Brigands à la victoire grâce aux nouveaux Commandants criminels de Wargroove: Double Trouble !



Wargroove: Double Trouble ajoute au jeu une toute nouvelle campagne en mode coop, dans laquelle vous aurez l'occasion de découvrir les Commandants des Brigands : le puissant Wulfar, les jumeaux Errol et Orla, redoutables fauteurs de troubles s'il en est, ainsi que la malfaisante Vesper. Suite à un kidnapping inattendu et à des demandes de rançons particulièrement élevées, votre bande de gredins n'a pas d'autre choix que de tenter le plus grand casse de toute l'histoire d'Aurania afin de dévaliser les réserves d'or du Palais impérial de Chant d'éden, du Fort des montagnes de Felheim, de la Caverne aux chélidoines de Carmina et des Réserves de fer des Florians. Mais en serez-vous capable ?



Ce ne sera pas facile, mais au moins, vous avez deux nouveaux types d'unités sous vos ordres, les voleurs et les fusiliers ! Tirez parti de ces nouvelles recrues en envoyant vos voleurs dérober les richesses de l'ennemi et en plaçant vos fusiliers avec soin pour éliminer les troupes adverses. Nouveautés : Une campagne inédite en mode coop (peut-être jouée en coop locale, en coop en ligne, ou même en solo)

3 nouveaux Commandants des Brigands

2 nouveaux types d'unités, les voleurs et les fusiliers

Nouvelles missions d'arcade

Des cartes en ligne compétitives en mode Partie rapide

Des salons multijoueur privés et publics

Les cartes personnalisées sont désormais jouables en ligne

Un thème volcanique pour vos cartes et davantage de mises à jour pour les outils du mode Éditeur

Des morceaux de musique pour les Brigands, composés par Phonetic Hero

Et bien plus encore !