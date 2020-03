Warborn s'offre un trailer et une date de sortie sur Nintendo Switch

Tactical-RPG vous mettant aux commandes d'unités d'élites en armures de combat futuristes, Warborn se dévoile à nous ce jour par le biais de son développeur Raredrop Games Ltd et nous apporte deux bonnes nouvelles. Le titre sera disponible sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch à compter du 12 juin 2020. En plus d'une traduction des texte multi-langue incluant le français, Warborn s'offrira également une sortie en version physique pour les personnes réfractaires au tout dématérialisé.

En attendant de plus amples informations, nous vous laissons ci-dessous un bref descriptif ainsi qu'un trailer.