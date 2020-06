Warborn disponible sur Nintendo Switch

Ce 12 juin, les amateurs de mécha et de tactical se donnent rendez-vous sur l'eShop de la Nintendo Switch avec la sortie de Warborn. Pour célébrer cette sortie, PQube et Raredrop Games nous offrent un trailer de lancement à retrouver ci-dessous. Si Warborn vous intéresse, il est accessible sur l'eShop au prix de 24,99€, et un peu plus tard dans le mois en version physique.

Dans Warborn, vous assemblez et commandez une armée d'unités d'élite portant des tenues de guerre technologiquement avancées, connues sous le nom de " armure variable ". Faites des stratégies sur diverses cartes composées de différentes tuiles de terrain hexagonales, prenez les décisions et regardez l'action se dérouler dans des scènes de combat dynamiques ! Comme dans tout bon tactical, le positionnement est la clé ! Prenez le contrôle de la carte et forcez votre adversaire à effectuer des manoeuvres risquées, comme se déplacer dans une zone en étau.

Si cela a fonctionné et que vous avez la bonne unité à portée de main, récompensez-vous avec une frappe satisfaisante de l'AoE !

Gardez un tour d'avance sur votre adversaire et jouez en fonction de la force de vos unités de mêlée, de milieu de gamme et d'artillerie.

Les gros plans de l'action dans Warborn sont un hommage aux combats de mecha uniques de l'animation japonaise des années 90 et ajoutent beaucoup à la sensation du jeu.