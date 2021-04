La Nintendo Switch va accueillir le jeu de survie au tour par tour Wanna Survive et ses zombies

Fans de Zombies, de tour par tour et de tactical, vous voilà servis ! Wanna Survive, un jeu indépendant de stratégie dans lequel vous devrez évidemment survivre face aux vagues de morts-vivants, vient d'être annoncé sur Nintendo Switch. Prévu pour le 21 mai prochain , au prix de 14,99 euros sur l'eShop, Wanna Survive s'annonce comme étant à la fois complexe et complet.

VOUS VOULEZ SURVIVRE À L'APOCALYPSE ZOMBIE ?

Vous êtes encore vivant, mais il devient de plus en plus difficile de le rester. Vous errez çà et là, à la recherche de nourriture, de provisions et d'un endroit sûr. Vous luttez contre des hordes de zombies en vous associant à d'autres humains prêts à tout pour sauver leur peau. Beaucoup d'entre eux possèdent différentes armes et capacités, mais vous avez tous une chose en commun : vous voulez survivre.

En pleine apocalypse zombie, Wanna Survive est un jeu de stratégie tactique complexe, avec des combats au tour par tour fluides. Rencontrez des survivants, guidez-les à travers une grande variété de scénarios de combats et faites tout pour les maintenir en vie jusqu'à ce qu'ils atteignent le sanctuaire !

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Combats tactiques au tour par tour fluides, axés sur le placement des unités et les synergies

• Avec des ennemis qui bougent rapidement en un bloc, vous êtes pris d'assaut par de véritables « foules de zombies »

• Des étapes complexes avec des objectifs de victoire précis et des conditions de défaite pour mettre à l'épreuve vos compétences tactiques

• Mort permanente : les personnages qui meurent disparaissent pour de bon !

• Gestion des ressources : choisissez judicieusement qui peut manger et qui reste affamé !

• Trois niveaux de difficulté : « Intense » (par défaut), « Casual » et « Chill »

• Des animations et du pixel art exquis

• Comprend la musique originale de Ridiculon (série The Binding of Isaac, The End Is Nigh)