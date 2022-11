Wanderful - Un nouveau jeu de construction et d’exploration loufoque annoncé sur Nintendo Switch

Le développeur Tiny Roar et l’éditeur Daedalic Entertainment signent un partenariat pour la sortie du jeu Wanderful. Disponible prochainement en accès anticipé sur Steam, le jeu de construction et d’exploration loufoque et reposant aura également le droit à une sortie console un peu plus tard. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Wanderful est le jeu parfait pour décompresser et ralentir. Les joueurs pourront envoyer leurs explorateurs déceler les secrets et admirer les paysages dans des sessions d’une durée comprise entre cinq et trente minutes. Un multivers narratif peut être créé à son propre rythme, que ce soit par le jeu stratégique, créatif, ralenti ou en faisant la course pour battre ses propres records. Grâce aux multiples biomes , tuiles et merveilles déblocables, aucune session ne sera la même, qu’il s’agisse de construire un village paisible ou un laboratoire secret en plein désert. Fonctionnalités principales : Créez un monde en pleine expansion rempli de petites aventures et de grandes surprises

Gameplay tranquille et reposant

Des sessions qui durent entre 5 et 30 minutes

Jouez tactique ou créez simplement votre petit monde idéal

Tentez de battre votre record avec chaque nouvelle partie de votre aventure

Plusieurs biomes, tuiles et merveilles à débloquer

Influencez la bande son avec les tuiles que vous placez

Un système de caméra flexible permettant d’apprécier la vue