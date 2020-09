Waifu Uncovered - Ces dames se déshabilleront à nouveau dans la version physique du jeu

Shoot'em up destiné à un public adulte incluant de la nudité partiel, et ayant atterri sur l'eShop de la Nintendo Switch à la surprise générale, Waifu Uncovered ira plus loin fin 2020 en officialisant ce jour la sortie d'une version physique. Soutenu par eastasiasoft, Waifu Uncovered sera donc disponible à l'achat à compter du 8 novembre . Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir notre test du jeu, accompagné d'un descriptif. Le titre étant actuellement proposé à 5,59€ sur l'eShop, reste à savoir combien coûtera la version physique.

Huit magnifiques jeunes filles sont sous la menace d'une attaque extraterrestre. Leur vie et le destin du monde reposent entre vos mains. Dans ce shoot’em up, simple mais efficace, prenez le commandement de différents types de vaisseaux, chacun affichant un style de jeu différent, et faites exploser tous les vêtements infectés par un redoutable virus. Esquivez et éliminez vos ennemis, faites équipe en mode multijoueur ou combattez courageusement seul, sauvez la fille de vos rêves et essayez de débloquer un mode pratique à un doigt.

We’re proud to reveal that our strip’em up @WaifuUncovered will receive a physical release in November from @FunboxMediaLtd featuring a Fully Uncensored mode unlockable through gameplay and a set of 8 dual-sided art cards, making this worth acquiring even if you own it digitally! pic.twitter.com/uN8BKZuFkQ