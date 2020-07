Waifu Uncovered retiré de l'eShop japonais à cause de son contenu adulte

Sorti depuis le 16 juillet sur l'eShop de la Nintendo Switch, Waifu Uncovered ne cache absolument pas ses intentions, en proposant aux joueurs un shoot'em up demandant par une pirouette scénaristique de dénuder des jeunes femmes pour les sauver d'un virus alien. S'il faut de tout pour faire un monde, y compris dans le jeu vidéo, l'existence de ce titre n'est pas au goût de l'eShop Japonais, qui a décidé de purement et simplement censurer le jeu et le retirer de la plateforme.

Si il existe plusieurs titres "coquins" sur eShop, Waifu Uncovered va plus loin de son côté en proposant un mode supplémentaire pour dénuder les demoiselles, et ne plus cacher les poitrines initialement dissimulées par des objets au premier plan. Les lois japonaises étant beaucoup plus strictes concernant la nudité, le retrait semblait évident. Ne reste plus qu'à savoir si les versions américaines et européennes seront également retirées de l'eShop, bien que nos systèmes de classifications soient plus "souples" concernant le contenu adulte.

Source : Nintendo