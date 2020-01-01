Waifu Discovered 3 annoncé sur consoles

Visiblement, les shoot'em up visant à sauver des demoiselles en éliminant leurs vêtements infectés semble avoir le vent en poupe. Après Waifu Uncovered en 2020 et Waifu Discovered 2 en 2021, One-Hand-Free Studios vient de faire l'annonce de leur troisième épisode dénommé Waifu Discovered 3. Pour l'instant annoncé sur la plateforme Steam en version non censurée, mais avec quand même une option pour activer une censure qui ce genre de contenu vous choque (mode sarcasme ON). Les versions consoles sont actuellement en développement, on peut donc logiquement supputer que la Nintendo Switch sera de nouveau de la partie, et nous attendons de voir si les récentes déclarations de Nintendo concernant leur politique de censure concernant les jeux PEGI 18 à caractère sexuel sera bien mise en place (alors qu'encore aujourd'hui de nombreux titres borderlines continuent de pulluler sur l'eShop).

Waifu Discovered 2 offrait déjà une expérience très aboutie dans le domaine des jeux pour adultes, avec un gameplay addictif et une belle présentation. Avec Waifu Discovered 3, nous avons l'intention de placer la barre encore plus haut et d'établir une nouvelle norme pour la série. Les principales caractéristiques sont les suivantes : Plus de 8 héroïnes distinctives inspirées du cyberpunk, chacune avec sa propre personnalité et son propre style.

Des dialogues amusants et ludiques qui ajoutent du charme et font sourire à chaque rencontre.

Des modèles de personnages en 3D avec des animations dynamiques pour des combats de boss passionnants et bien plus encore.

Des mécanismes d'arcade raffinés conçus aussi bien pour les débutants que pour les joueurs experts.

Des classements et des succès en ligne pour défier les meilleurs joueurs et montrer ses compétences.

Conçu dès le départ comme une expérience entièrement SFW, avec du contenu NSFW optionnel à débloquer plus tard.

Modes Streamer et Family-friendly, prêts pour des diffusions en direct en toute sécurité. Le jeu peut être censuré encore davantage grâce à des filtres artistiques humoristiques.

Mode galerie remanié offrant une personnalisation plus poussée et des objets à collectionner.

Gameplay coopératif, mode à une main, éléments à débloquer et autres surprises cachées pour fidéliser les joueurs.