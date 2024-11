W.A.N.D. Project - Un mélange Roguelike X Bullet Hell disponible cette semaine sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de roguelike et que le genre du bullet hell ne vous fait pas peur, W.A.N.D. Project proposé par The Knights Unity et Untold Tales devrait potentiellement vous intéresser. Disponible à partir du 29 novembre 2024 , le titre présente un look animé et un gameplay nerveux. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Incarne une sorcière japonaise et maîtrise des sorts dévastateurs. Affronte des hordes de créatures extraterrestres dans la protection d’un Tokyo futuriste. MAÎTRISE LA MAGIE DE L’ALCHIMIE Tu préfères déchaîner un torrent de flèches soniques en rafale ? Ou plutôt invoquer une boule de feu dévastatrice qui se transforme en éclairs foudroyants ? Avec plus de 100 éléments magiques à combiner, à toi de choisir ton style de combat ! Expérimente, apprends et adapte-toi à chaque partie. Débloque de nouvelles baguettes et sorcières pour affronter des cartes en constante évolution. CARACTÉRISTIQUES Un système unique de création de sorts pour des combinaisons quasi infinies

Une multitude d’éléments magiques pour que chaque partie soit une aventure inédite

Incarne diverses sorcières aux statistiques et capacités uniques

Découvre des baguettes surpuissantes aux pouvoirs spéciaux époustouflants

Choisis entre le tir automatique ou la visée manuelle pour un contrôle total

Chaque carte transforme le gameplay avec un nouveau décor, des ennemis inédits et des objectifs palpitants