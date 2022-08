Voyage - Offrez-vous un séjour vers l'inconnu sur Nintendo Switch

Venturous et l'éditeur Ratalaika Games nous présentent ce jour une nouvelle expérience unique à destination de la Nintendo Switch et des consoles concurrentes : Voyage. Attendu le 12 août 2021 au prix de 14,99€ sur l'eShop, le titre nous propose de vivre une aventure en side-scrolling sur une planète inconnus aux environnements variés et magnifiques. Pour vous faire une petite idée de ce qui vous attend, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Un passé oublié depuis longtemps

Présenté comme un jeu d'aventure à défilement latéral, Voyage offre bien plus que cela grâce à son esthétique et à ses décors en constante évolution. Il suit deux survivants qui se retrouvent sur une planète inconnue. Leur voyage, que vous décidiez de jouer seul ou en coopération, sera composé de nombreux obstacles qui les empêcheront d'avancer. Tout au long de leur voyage, ils lèveront le voile sur un mystère du passé et trois histoires sont racontées simultanément dans Voyage : le "gameplay" (le voyage proprement dit), les "scènes statuaires" (qui sont les souvenirs personnels des grandes sœurs) et enfin les "peintures murales" (qui racontent l'histoire de la planète et des personnes qui y ont vécu).

2 devient 1

Lorsque vous jouez à Voyage en mode solo, par opposition au mode coopératif à deux joueurs, l'un des deux protagonistes du jeu agit comme un compagnon IA, comme si vous jouiez le jeu avec un ami. Vous pouvez choisir lequel des personnages contrôler à tout moment, interagir avec les objets et grimper ensemble, vous dire de suivre ou de rester sur place, vous montrer du doigt et même vous embrasser. De nombreux objectifs tout au long du voyage exigent une coopération entre deux personnages, par exemple pousser des piliers, déplacer des objets et s'aider mutuellement en grimpant. En outre, l'exploration partagée du jeu joue également un rôle dans la narration elle-même. Que vous décidiez de jouer seul ou en coopération, le voyage se déroulera autour de deux survivants à la recherche de réponses, pour résoudre un mystère et trouver un moyen de rentrer chez eux.

la maison ensemble.

Caractéristiques

Partagez l'expérience, travaillez seul ou avec un ami

Perdez-vous dans les vastes environnements peints à la main de Voyage.

Méthodes d'entrée personnalisables telles que le clavier, la manette de jeu, la souris et le toucher.

Musique et son de Calum Bowen, compositeur de Snipperclips, Pikuniku et Lovely Planet.

Rejouez le jeu et parvenez à des conclusions personnelles différentes.

Détente et concentration sur un voyage unique

Un jeu qui peut être joué par n'importe qui sans grande difficulté.

Les joueurs peuvent s'attendre à voyager à travers plusieurs environnements soigneusement choisis : ruines ensoleillées, prairies venteuses, desserts remplis de tempêtes de sable, marais, forêts brumeuses, forêts moussues, grottes, sous-marins, vaisseau spatial, etc.

Trouvez et comprenez les peintures murales qui montrent ce qui s'est passé.

Des créatures et des êtres d'un autre monde avec lesquels les joueurs peuvent interagir tout au long de leur voyage, certains jouant un rôle plus important dans l'histoire générale du jeu.

Voyage se compose de différents décors et ambiances, tous adaptés pour soutenir à la fois le gameplay et la narration du jeu.

Unique - Prêt à captiver un large public

Voyage a déjà été décrit comme unique et captivant. Sans voix audibles ni dialogues textuels, mais avec une musique de fond apaisante, il offre une façon fascinante d'observer et de jouer. Grâce à des commandes simples, l'attention est concentrée sur les plaisirs visuels offerts et les défis qui se présentent à vous, car vous êtes instantanément entraîné dans cette histoire magnifiquement conçue !