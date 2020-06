Volta-X trailer Nintendo Switch

Après Puzzle & Dragons et Ninjala, GungHo Online Entertainment a dévoilé ce jour lors de la New Game+ Expo un tout nouveau titre à destination de la Nintendo Switch : Volta-X. Pour en savoir davantage sur ce jeu de stratégie en temps réel, nous vous laissons ci-dessous un communiqué officiel ainsi qu'un premier trailer. Attendu pour l'été 2020 , nous espérons avoir de plus amples informations rapidement sur le contenu de Volta-X.

Volta-X combine la prise de décision et la stratégie en temps réel dans des batailles 1v1 pleines d'action. Personnalisez et faites fonctionner vos propres robots géants, appelés Voltas, et gérez un équipage de pilotes variés qui construisent leur base à partir de rien. Déverrouillez et améliorez de nouvelles armes au fur et à mesure que vous montez en grade, et explorez des combinaisons de personnalisation presque infinies pour améliorer votre liste de Voltas. Les joueurs pourront également se plonger dans la campagne solo palpitante de Volta-X. Au fil de l'histoire, les pilotes devront travailler ensemble pour prouver qu'ils sont les meilleurs des meilleurs, tout en découvrant des secrets dramatiques les uns sur les autres, et les menaces mondiales qui se cachent dans l'ombre du passé de l'AAC.