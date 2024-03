Voidwrought - Un nouveau metroidvania s'invite sur Nintendo Switch

Le studio suédois PowerSnake en partenariat avec l'éditeur Kwalee vient de dévoiler leur nouveau titre : Voidwrought. Se présentant comme un metroidvania se dérouland dans un univers cosmique horrigique, le titre est attendu sur Nintendo Switch et PC dans le courant de l'année 2024. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir son trailer dédié.

À propos de Voidwrought

Voidwrought est un jeu d'action-plateforme en 2D qui se déroule dans un monde dessiné à la main et rempli d'horreurs cosmiques. Explorez les ruines de la première civilisation et frappez les dieux qui y habitent. Développez vos pouvoirs, découvrez d'anciens artefacts et agrandissez votre sanctuaire au milieu des décombres.

Caractéristiques principales

Plongez sous la surface

Une boucle étroite d'exploration et de combat, soutenue par des capacités de déplacement variées, des graphismes et des animations exquis, et des combats de boss redoutables.

Manipulez des artefacts anciens

Chargement personnalisable avec plus de 30 artefacts, allant des armes à distance spectrales aux pièges qui manipulent le flux du temps.

Construisez votre sanctuaire

Votre venue a été prédite. Gagnez des fidèles pour creuser et agrandir le sanctuaire du Simulacre. Dans ses salles, découvrez des PNJ, des secrets et des chemins vers de nouvelles zones.