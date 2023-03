void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 est disponible sur Nintendo Switch

Nouveau titre signé Nippon Ichi Software, void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 est la suite directe du jeu éponyme se déroulant dans un monde dystopique où toute l'espère humaine a été éradiquée par une infection fongique. Toute ? Non ! Une survivante dénommée Toriko résiste encore face à l'infection grâce à son camarade Robbie, un petit robot chargé de veiller à son bien-être, et à trouver une solution pour qu'elle puisse vivre dans ce monde dangereux pour l'Homme. Disponible depuis ce vendredi 3 mars 2023 , nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Et si vous ne l'avez pas déjà lu, notre test est disponible juste-ici.

Les développeurs de Nippon Ichi Software nous livrent le deuxième volet de la série Void Terrarium ! Avec cloudAI vaincu et Toriko sauvée d'une mort certaine, une nouvelle maladie mortelle menace à nouveau son bien-être. Pour la sauver, rejoignez Robbie et aventurez-vous dans le passé pour y trouver un remède.