Virtuos se sent prêt à porter les titres PS5 et Xbox Series X sur Nintendo Switch

Studio de Singapour s'étant déjà fait un nom sur Nintendo Switch pour avoir porté des titres comme L.A. Noire, Dark Souls Remastered ou encore Final Fantasy XII : The Zodiac Age sur Nintendo Switch, Virtuos réfléchit déjà à l'avenir. La console hybride de Nintendo étant déjà dans une position délicate quand il s'agit de porter les titres PS4 et Xbox One, l'arrivée prochaine de la PS5 et de la Xbox Series X verra l'écart puissance / technologique se creuser encore un peu plus.

Interviewé par Maxi-Geek, Elijah Freeman se dit apte avec l'équipe de Virtuos à porter les titres de la prochaine génération de consoles sur Nintendo Switch :

Nous pensons que 2020 sera l'année du développement centré sur le jeu, où les joueurs s'attendront à une expérience cohérente avec leurs jeux préférés. Avec le lancement des Xbox Series X et PlayStation 5 cette année, les développeurs doivent élaborer des stratégies et des plans pour que l'expérience de jeu soit cohérente sur toutes les plateformes. Chez Virtuos, nous sommes motivés et pleins de gens talentueux qui sont prêts à aider à porter ces nouveaux jeux sur Nintendo Switch.

Un souhait qui pourra, on l'espère, se réaliser. Bien que Virtuos ait déjà porté plusieurs jeux sur la console, il n'en demeure pas moins que la majorité de ces titres demandent de grosses capacités de stockage pour tenir dans la console. Ce sera notamment le cas de leurs prochains portages, Bioshock The Collection et XCOM 2 Collection. Si vous souhaitez lire l'interview en entier, rendez-vous sur le site de Maxi-Geek.