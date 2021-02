Le studio Virtuos est enthousiaste pour les nouveautés prévues sur Nintendo Switch en 2021 et au-delà

Si vous ne savez pas encore qui est le studio Virtuos, retenez seulement qu'il est connu pour avoir porté sur Nintendo Switch des titres jugés par ses pairs comme étant "trop gourmands". 2020 aura été une année particulièrement productive pour le studio, ayant principalement travaillé avec 2K Games pour la sortie de Bioshock : The Collection et XCOM 2 Collection. Les équipes de Virtuos sont également à l'origine du portage plus mitigé The Outer Worlds. Lors des années précédentes, ils ont également su nous apporter sur nos consoles hybrides Dark Souls : Remastered ou encore Final Fantasy XII : The Zodiac Age, preuve qu'ils peuvent s'adapter à différents projets sans réelle difficulté (à condition de savoir correctement optimiser les jeux).

Lors d'une interview consacrée à Nintendo Life, Christophe Gandon, directeur général des jeux chez Virtuos fait le point sur l'année 2021, et l'horizon qui s'ouvre pour l'équipe sur Nintendo Switch suite à la parution de ses derniers chiffres, plaçant la console dans le top 5 des plateformes les plus vendues de la franchise.

2021 a démarré avec la progression en continue de la Nintendo Switch, car elle dépasse désormais les ventes des 3DS. De nombreuses raisons expliquent son succès, notamment les fantastiques jeux First Party et une conception intelligente qui franchit enfin le fossé entre la console de salon et la console portable. Cependant, ce qui fait que le Switch se démarque vraiment, c'est son soutien continu et solide de la part de tiers. Investir dans l'écosystème Switch ne signifie plus passer à côté de certaines des plus grandes propriétés intellectuelles du monde, avec des franchises comme Bioshock et XCOM qui se trouvent dans la même bibliothèque de contenu que Mario et Zelda.

Cela peut être attribué à la nouvelle approche de Nintendo en matière de collaboration avec des tiers et à son désir de faire de la Switch un lieu accueillant pour les développeurs de toutes formes et de toutes tailles. Nous avons pu faire bon usage des kits de développement de Nintendo pour que les jeux aient l'air, et fonctionnent bien sur la Switch, et nous sommes enthousiasmés par les nouveaux projets qui se profilent à l'horizon pour cet été et au-delà. Il y en a encore beaucoup d'autres jeux qui vont rejoindre le catalogue de la Nintendo Switch.