Village in the Shade annoncé sur Nintendo Switch 2
Nippon Ichi Software vient d'annoncer la sortie d'un nouveau titre dénommé Village in the Shade sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Attendu pour l'automne 2026, le titre aura le droit à des sous-titres en français, ainsi qu'à une sortie physique en Occident. Nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous, ainsi que les prmeières informations du jeu.
Bienvenue à Kagatsu, un village de montagne japonais rempli de secrets. Dans ce tout nouveau jeu de simulation agricole aux graphismes peints à la main, vous cultiverez des récoltes, personnaliserez votre propriété et vous lierez d’amitié avec toute une galerie de personnages intrigants.
Détendez-vous au bord du ruisseau, admirez les cerisiers en fleurs avec vos voisins ou promenez-vous en ville. Avec autant de façons de se relaxer, vous vous y sentirez forcément comme chez vous.
Assurez-vous simplement de suivre quelques règles simples : ne parlez pas aux inconnus, ne quittez pas le village et, quoi que vous fassiez, ne sortez pas la nuit.
Fonctionnalités :
- Une installation… pas si tranquille : Faites de votre nouveau chez-vous un véritable foyer ! Achetez des meubles en ville pour décorer votre maison, puis fabriquez des clôtures et d’autres objets grâce aux ressources récoltées autour de votre ferme.
- Festivals et divertissements : Découvrez des festivals et activités traditionnels japonais, comme le festival d’été ou l’observation des cerisiers en fleurs. Rapprochez-vous de vos voisins en profitant d’une vie paisible.
- Les secrets sont faits pour être cachés : Découvrez la vérité sur Kagatsu à vos risques et périls… ou suivez les règles pour éviter de voir une facette du village que vous préféreriez ignorer.