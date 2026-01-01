Village in the Shade annoncé sur Nintendo Switch 2

Nippon Ichi Software vient d'annoncer la sortie d'un nouveau titre dénommé Village in the Shade sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Attendu pour l'automne 2026 , le titre aura le droit à des sous-titres en français, ainsi qu'à une sortie physique en Occident. Nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous, ainsi que les prmeières informations du jeu.

Bienvenue à Kagatsu, un village de montagne japonais rempli de secrets. Dans ce tout nouveau jeu de simulation agricole aux graphismes peints à la main, vous cultiverez des récoltes, personnaliserez votre propriété et vous lierez d’amitié avec toute une galerie de personnages intrigants.

Détendez-vous au bord du ruisseau, admirez les cerisiers en fleurs avec vos voisins ou promenez-vous en ville. Avec autant de façons de se relaxer, vous vous y sentirez forcément comme chez vous.

Assurez-vous simplement de suivre quelques règles simples : ne parlez pas aux inconnus, ne quittez pas le village et, quoi que vous fassiez, ne sortez pas la nuit.

Fonctionnalités :