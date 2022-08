Vikings on Trampolines - Le nouveau titre des papas de Owlboy attendu sur Nintendo Switch

Dernier projet de D-Pad Studio à qui l'on doit Owlboy, Vikings on Trampolines propose une nouvelle aventure à jouer seul ou à 4 en coopération dans un monde coloré rempli de vikings. Si nous n'avons pas encore de date de sortie à vous communiquer, nous vous laissons découvrir ci-dessous un premier trailer accompagné d'un descriptif complet.

Vikings on Trampolines, qui sortira sur PC et consoles, est une aventure coopérative de 1 à 4 joueurs dans laquelle vous et vos amis maîtriserez l'art du trampoline pour faire rebondir en toute sécurité votre troupe de vikings colorés dans les airs à travers une série de modes et de mini-jeux amusants, le tout rendu par le pixel-art caractéristique de Simon S. Andersen de D-Pad Studio.

Avec un mode Histoire qui vous entraîne dans une quête pour arrêter le méchant gazeux Balloonie, ainsi qu'un mode Versus, Vikings on Trampolines est rempli de mini-jeux, de batailles, de boss époustouflants, de ballons de foot et bien plus encore. Tout cela peut être joué avec une seule manette, ce qui ouvre le jeu aux joueurs de tous âges et vous assure de devenir un maître de l'air en un rien de temps !

Des ballons vicieux attaquent ! Ils transforment les gentils animalis en énormes monstres ! Le mode histoire de Vikings on Trampolines vous demande de sauver le Roi VI et d'inverser la malédiction de Balloonie ! Vous devez apprendre la voie du trampoline et utiliser vos techniques de rebondissement pour affronter la brigade de Balloonie, dont une liste de boss intimidants et inoubliables, pleins de personnalité.

Il y a un certain nombre de mondes à découvrir, chacun avec des étapes, des défis et des boss variés dispersés sur leurs continents. Déverrouillez de nouveaux modes et arènes à jouer dans le mode Versus au fur et à mesure de votre progression.