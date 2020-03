Vigor dévoilé sur Nintendo Switch

Initialement annoncé en exclusivité Xbox One, Le Loot-Shooter apocalyptique Vigor s'offrira une sortie cet automne sur Nintendo Switch. Bohemia Interactive vient en effet d'annoncer la nouvelle via un communiqué de presse. En plus de cette fenêtre de sortie, une bêta fermé sera également proposée entre le 9 et le 16 avril 2020 .

Bohemia Interactive est fier d'annoncer que son populaire titre de shoot and loot, Vigor, arrive sur le Nintendo Switch. Après l'annonce de la nouvelle le 26 mars dans le Nintendo Direct Mini, les joueurs ont la possibilité de participer à la bêta fermée du 9 au 16 avril. L'inscription à la bêta sera ouverte le 2 avril sur la page d'inscription. "Après la période de succès que Vigor a passée exclusivement sur Xbox, nous pensons qu'il est temps de faire un pas de plus et d'amener la Norvège d'après-guerre à une plus grande base de joueurs - Cette première étape étant le lancement de Vigor sur le Nintendo Switch. Les joueurs de Nintendo pourront sauter dans une version spéciale du jeu, tandis que les joueurs de Xbox apprécieront la sortie de la saison 3", a déclaré le chef de projet Petr "pettka" Kolář. À PROPOS DE VIGOR Dans un monde dévasté par les retombées nucléaires de la dernière grande guerre, la Norvège est devenue le dernier grand bastion de l'humanité désormais connu sous le nom d'Outlanders. Vous devez survivre comme l'un des seuls vestiges vivants d'un monde en lambeaux - Combattez, pillez, entretenez votre abri et jouez intelligemment pour survivre dans votre nouveau paysage hostile. Vigor est un jeu de tir et de pillage en ligne, à la troisième personne, multijoueur, avec des défis imprévisibles à relever alors que vous êtes en compétition avec vos compatriotes de l'étranger pour de précieuses ressources. Affrontez (ou travaillez avec) d'autres joueurs, pillez des ressources, battez-vous pour des largages aériens et échappez à la sécurité de votre abri, où vous construirez des améliorations et monterez en niveau avant de retourner sur le champ de bataille. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Tirez votre chemin hors des rencontres pour 8 à 12 joueurs.

Pilotez de précieuses ressources et des objets de valeur.

Construisez votre abri et votre équipement vital.

Devenez un courageux étranger dans le cadre de la Norvège d'après-guerre.