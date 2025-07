Vigil: The Longest Night s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti initialement en mars 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Vigil: The Longest Night s'apprête à s'offrir une nouvelle sortie, cette fois-ci en édition physique. Le récent partenariat entre Super Rare Games et Glass Heart Games permettra ainsi aux joueurs d'acquérir une des 4000 copies qui seront proposées sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir du 24 juillet 2025 à 19h00 heure française .

"Vigil: The Longest Night" est un jeu d'action à défilement latéral. Prenez le rôle de Leila de l'Ordre des Vigilants alors qu'elle se lance dans son épreuve—défendant la ville, explorant le monde, combattant des créatures sinistres et découvrant les secrets de la Foi du Miroitement et ses machinations cachées.

Maîtrisez une variété d'armes

Trouvez et maniez différentes armes aux styles de combat uniques. Améliorez votre équipement grâce aux enchantements et à la forge pour renforcer vos capacités.

Explorez un monde rempli de secrets

Aventurez-vous à travers divers environnements et donjons, découvrant des passages cachés, des objets rares et des savoirs oubliés.

Défiez les terreurs de la nuit

Affrontez plus d'une centaine d'ennemis uniques et près de 20 boss redoutables, mettant à l'épreuve votre habileté et votre détermination dans des combats intenses.