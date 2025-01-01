Viewfinder est disponible sur Nintendo Switch

À vos appareils photo ! le jeu de puzzle / aventure Viewfinder est disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de lancement de 14,99€ jusqu'au 31 décembre 2025, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Défiez la perception, redéfinissez la réalité et remodelez le monde qui vous entoure avec un appareil photo instantané. Viewfinder est un nouveau jeu solo offrant aux joueurs des heures d'expériences passionnantes et l'occasion de percer des mystères oubliés.

À propos du jeu

Viewfinder est un jeu d'aventure à la première personne dans lequel vous pouvez donner vie à vos photos en les intégrant au monde.