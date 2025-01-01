Nintendo Switch
Viewfinder est disponible sur Nintendo Switch
Par ggvanrom - Il y a 14 heures
À vos appareils photo ! le jeu de puzzle / aventure Viewfinder est disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de lancement de 14,99€ jusqu'au 31 décembre 2025, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.
Défiez la perception, redéfinissez la réalité et remodelez le monde qui vous entoure avec un appareil photo instantané. Viewfinder est un nouveau jeu solo offrant aux joueurs des heures d'expériences passionnantes et l'occasion de percer des mystères oubliés.
À propos du jeu
Viewfinder est un jeu d'aventure à la première personne dans lequel vous pouvez donner vie à vos photos en les intégrant au monde.
- Remodelez la réalité. Au-delà de la photographie, donnez vie à des peintures, des croquis, des captures d'écran et des cartes postales tout en refaçonnant le monde...
- L'exploration est un apprentissage. Le joueur découvrira les secrets du monde, la raison de son existence et la liberté de créer. Explorez plusieurs mondes connectés, homogènes, mais partageant des différences complexes.
- Expérimentez à votre guise. La trame narrative de Viewfinder est guidée par le joueur et constitue une expérience accessible à toute personne désireuse de s'amuser tout en résolvant des énigmes. Le monde est riche et soigneusement conçu pour plaire aux plus curieux d'entre vous.
- Entrez dans le monde de Viewfinder et trouvez la réponse aux questions impossibles.