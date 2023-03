Vernal Edge - Le nouveau metroidvania est disponible sur l'eShop, et sortira bientôt en version physique

Disponible ce 14 mars sur l'eShop de la Nintendo Switch, le metroidvania Vernal Edge de Hello Penguin Team LLC va également avoir le droit à une version physique en partenariat avec l'éditeur français Red Art Games. Les précommandes seront officiellement ouvertes le 16 mars 2023 sur la boutique en ligne de Red Art Games, pour une sortie annoncée le 29 septembre 2023. Dématérialisé de suite ou version physique plus tard ? A vous de choisir !

Bienvenue au royaume de Haricot.

Il y a des années de cela, la terre s'est envolée vers les cieux et a formé un mystérieux ensemble d'îles flottantes où l'Église d'Aloe, avide de pouvoir, règne d'une main de fer.

C'est là qu'intervient Vernal, une jeune femme déterminée à retrouver son père, qu'elle a depuis longtemps perdu de vue. Avec l'aide de prouesses martiales hors du commun et d'un automate amnésique du nom de Chervil, elle devra tracer son chemin sur cette terre mystérieuse pour tenter de satisfaire sa soif de vengeance et de vérité.

Incarnez Vernal dans ce magnifique Metroidvania en pixel art. Découvrez les secrets de son passé et percez les mystères de ce royaume fragmenté.

CARACTÉRISTIQUES

Un metroidvania au rythme effréné

Explorez les îles flottantes d’Haricot. Ville ou donjon, explorez-les lieux de fond en comble pour gagner de nouveaux pouvoirs ! Sautez, courez et glissez dans de magnifiques décors en pixel art et n'oubliez pas : des secrets peuvent se cacher n'importe où !

Un système de combat dynamique et gratifiant

Visez l'excellence en maîtrisant les nombreux combos et sorts de Vernal pour créer une suite d'attaques mortelle et détruire vos ennemis ! L’infinité d'options de combat à votre disposition rend chaque bataille de Vernal Edge inédite et plus excitante que la précédente.

Frayez-vous votre propre chemin

Tant que le vent souffle sur ta voile et que le feu brûle dans ton cœur, tu es libre ! Dans Vernal Edge emmenez votre vaisseau sur toutes les îles que vous voulez et explorez-les dans l'ordre de votre choix.

Découvrez les mystères d’Haricot et aidez Vernal à assouvir sa vengeance une bonne fois pour toute.