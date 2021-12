Vendir: Plague Of Lies - Un RPG old-school attendu courant 2022 sur Nintendo Switch

Si vous êtes amateur de RPG bien old-school, l'annonce de Early Morning Studio devrait avoir de quoi vous intéresser. Vendir: Plague of Lies vient d'être annoncé sur Nintendo Switch et plateformes concurrentes pour le courant de l'année 2022 . Offrant une esthétique volontairement rétro, le jeu s'est laissé approcher avec un premier trailer à retrouver ci-dessous.

Dans le monde effroyable de Vendir, où la famille royale s'enrichit grâce à l'esclavage des enfants, où l'économie de villes entières repose sur la vente de morceaux de cadavres et où la guerre est aussi courante que la pluie, il ne s'agit pas d'un jeu de rôle où vous jouerez le rôle d'un héros épique. Au lieu de cela, vous devrez ramper pour sortir du caniveau de la pauvreté, de la peste et du dénuement.

Dans le rôle d'un personnage qui reçoit un message de sa mère malade et âgée lui demandant de l'aide, vous serez poussé vers le danger dans un royaume où le moindre crime est puni par les châtiments les plus tortueux. Pire encore, le tyrannique roi Elrik a interdit à quiconque de quitter la ville, vous laissant avec une quête longue et ardue qui vous mettra en conflit avec le pouvoir brutal qui supervise la misère de Vendir.

S'inspirant de la riche histoire des RPG classiques, Vendir : Plague of Lies utilise un système d'initiative au tour par tour pour créer des batailles tactiques intrigantes. Votre groupe sera composé d'un ensemble de personnages fascinants qui enrichiront l'histoire du jeu autant que vos prouesses au combat, s'immisçant dans vos conversations avec les PNJ pour créer une riche tapisserie d'options et de résultats de conversation.

Attendez-vous à découvrir un monde complexe, imprégné d'histoire, qui prend vie grâce à une atmosphère soigneusement élaborée et aux épreuves et tribulations des personnes qui l'habitent. C'est un monde où vos décisions auront un poids et des conséquences réels - dans la conversation, le combat, l'artisanat et tous les autres aspects de ce RPG à l'ancienne créé par un studio qui a une véritable passion pour le genre.