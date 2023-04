VELOCITY NOODLE - Livrer des nouilles n'a jamais été aussi dangereux sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur de plats à livrer, et que vous vous êtes toujours demandé quel était le procédé entre votre commande et sa livraison, nous osons espérer que cela ne se passe pas comme dans VELOCITY NOODLE. Edité par Top hat Studios, le titre vous invite à livrer le plus rapidement possible des nouilles à des usagers, en prenant soin d'éviter tous les pièges retords se trouvant sur votre chemin. Attendu pour le 27 avril sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Dans une magnifique esthétique de pixels éclairés au néon, Velocity Noodle vous demande de traverser des étapes difficiles conçues à la main pour livrer vos nouilles le plus rapidement possible ! Avec des mouvements ultra-fluides, vous devrez combiner différentes mécaniques telles que le glissement, la téléportation et le saut de katana pour franchir les niveaux, gagner vos médailles (qui pourraient débloquer des objets brillants en chemin) et trouver le chemin le plus rapide dans votre déchaînement de ramen... mais gardez un œil sur l'A.D.S. (alias l'Anti Delivery Service, alias la police des interdits alimentaires) qui se trouve sur votre chemin !