VED s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Projet signé Karaclan et en chantier depuis 2021, VED se présente comme un J-RPG au tour par tour nous permettant de voyager entre deux mondes interconnecté. Initialement attendu pour 2022, le titre a été repoussé pour sortir sur Nintendo Switch et supports concurrents courant 2024 . Le studio a profité de cette semaine pour nous dévoiler un nouveau trailer du jeu axé sur son histoire, et nous permettant de voir quelques séquences de gameplay au passage.

Dans VED, vous incarnez Cyrus, un jeune héros qui arrive dans la ville de Micropolis à la recherche d'une nouvelle vie. Là, il découvre soudain la capacité de se téléporter entre deux mondes interconnectés remplis d'îles volantes mystérieuses, de créatures étranges et de monstres dangereux. Découvrez une histoire interactive où chaque décision compte et aidez Cyrus à découvrir la vérité sur ce lieu magique, afin que vous puissiez décider du destin de deux mondes. Pour mener à bien votre quête, vous devrez maîtriser la puissante magie des Veds. Des caractéristiques de jeu spectaculaires ! Une histoire non linéaire où chaque décision peut avoir des conséquences irréversibles et des fins alternatives.

Plusieurs factions du jeu qui ont des points de vue différents sur les événements qui se déroulent. Un système dynamique de relations vous permettra d'influencer les décisions des personnages clés.

Un système de combat innovant au tour par tour. Utilisez efficacement votre positionnement pour prendre l'avantage.

Construisez un village pour vous et vos alliés afin de débloquer de nouvelles compétences et capacités.

Un système d'événements interactifs uniques qui imposent des malédictions ou des bénédictions au héros, qui peuvent durer jusqu'à la fin du jeu.

Le jeu propose une bande-son éclectique qui vous accompagnera dans votre aventure, couvrant les genres symphonique, folklorique et hip-hop.