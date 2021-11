Vampire: The Masquerade – Swansong malheureusement reporté

Initialement prévu pour le mois de février prochain , le dernier opus de la saga Vampire: The Masquerade, issu d'un jeu de rôle dans lequel vous incarnez un vampire, voit sa sortie reportée. En effet, Vampire: The Masquerade - Swansong sortira sur Nintendo Switch (et sur les autres plateformes) le 19 mai prochain , les développeurs ont annoncé la mauvaise nouvelle dans un tweet avec un long texte visible ci-dessous. En voici notre traduction :

Avec Swansong, nous prenons la formule narrative-RPG si essentielle à notre ADN de studio et nous l'étendons à mesure que nous adaptons les systèmes du jeu de rôle sur table Vampire: The Masquerade dans une expérience de jeu vidéo. L'intrigue politique et le mystère surnaturel incrustés dans le décor conviennent parfaitement à l'histoire que nous voulons raconter. Notre objectif est de créer un monde qui vous attire, qui vous oblige à prendre des décisions difficiles et à vivre avec les conséquences. Swansong propose de nombreux personnages, choix, dialogues et opportunités pour décider du déroulement de l'histoire et notre objectif ultime est la qualité. Dans cet esprit, nous avons pris la difficile décision de retarder le lancement de Vampire : The Masquerade – Swansong de février 2022 à mai 2022. Ce n'était pas une décision que nous avons prise à la légère, mais une décision nécessaire pour garantir la meilleure qualité possible tout en maintenant un équilibre travail-vie sain pour notre équipe. Certes, la pandémie a également retardé notre emploi du temps, mais ce retard nous permettra d'appliquer un polissage supplémentaire et de nous donner un peu plus de temps pour assurer la qualité du jeu. Nous sommes une équipe petite mais très passionnée, désireuse de créer une expérience immersive qui rivalise avec le genre de narration personnelle que vous expérimenteriez lors d'une excellente session de jeu de rôle sur table. Une expérience qui vous laisse avec des questions longtemps après que le générique de fin soit terminé (mais une raison de revenir en arrière et de voir comment les choses auraient pu être différentes). Vampire: The Masquerade – Swansong sera disponible le 19 mai 2022. Nous avons hâte de partager plus avec vous, alors restez à l'écoute. Merci beaucoup pour votre patience et tout votre soutien.

Que pensez-vous de ce retard et de la transparence des équipes de développements dans ce texte ?

Basé sur l'univers du jeu de rôle culte et développé par des spécialistes du genre, Vampire: The Masquerade – Swansong est un RPG narratif où chacun de vos choix détermine non seulement le destin des trois personnages principaux, mais également celui de la Camarilla de Boston. BIENVENUE DANS LE MONDE DES TÉNÈBRES Et si les vampires existaient ? Et si ces prédateurs sanguinaires vivaient cachés parmi nous, organisés en sociétés complexes ourdissant de sombres conspirations depuis des millénaires ? Et si vous deveniez l'un d'eux ?

Vampire: The Masquerade vous permet de jouer le plus séduisant des monstres dans un monde sophistiqué où les frontières entre le réel et le surnaturel sont toujours troubles. UN THRILLER PALPITANT Hazel Iversen, le Cygne, est la nouvelle Princesse de la Camarilla de Boston. Une main de fer dans un gant de velours, elle compte bien asseoir son pouvoir et faire respecter la Mascarade, la loi vampirique qui dissimule l'existence des créatures de la nuit aux humains. Mais rien ne se passe comme prévu. Entre rumeurs de complots, meurtres et luttes de pouvoir, agissez dans l'ombre pour protéger votre Secte dans une enquête palpitante qui plonge Boston dans le chaos. INCARNEZ 3 VAMPIRES ORIGINAUX Jouez 3 vampires centenaires. Évoluez à travers leurs destins liés, confrontez leurs différents points de vue et exploitez leur fiche de personnage pour tenter de démêler le vrai du faux. Chaque personnage a ses propres compétences et disciplines vampiriques que vous choisissez de développer librement, en fonction de l'approche que vous voulez privilégier.

Intimidation, séduction ou furtivité, à vous de choisir la méthode – tant que vous êtes en mesure de satisfaire votre Soif de sang. UN JEU DE CONSÉQUENCES Proposant un gameplay inédit, Swansong met l'accent sur les conséquences de vos choix aussi bien dans l'investigation que dans les interactions sociales entre les autres personnages. Analysez chaque situation avec attention, car vos décisions peuvent avoir d'immenses répercussions sur l'aventure de vos héros ainsi que sur la Camarilla de Boston.