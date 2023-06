Vampire Survivors "sangouffre" sur Nintendo Switch

Après avoir fait son petit effet sur PC et Xbox, Vampire Survivors s'apprête désormais à faire son entrée sur l'eShop de la Nintendo Switch. Au menu, un concept très simple, vous contrôlez un personnage qui attaque automatiquement, et vous devez survivre aux vagues d'ennemis qui s'abattront sur vous. Le titre sortira le 17 août 2023 au prix de 4,99€, et proposera à la même date ses DLC Legacy of the Moonspell et Tides of the Foscari à 1,99€ l'unité. La sortie de la version Nintendo Switch sera également accompagnée de la mise en ligne de la dernière mise à jour du jeu, mettant en place la coopération locale jusqu'à 4 joueurs.

Vous ne pouvez ni fuir ni vous cacher. Survivez pendant 30 minutes aux assauts de monstres qui deviennent de plus en plus forts avec le temps qui passe. Récupérez des trésors sur les ennemis vaincus pour obtenir des améliorations. Il est possible de jouer à quatre en coop locale pour jouer, trépasser et progresser ensemble. Serez-vous à la hauteur du défi ? Découvrez-le lorsque Vampire Survivors fera son arrivée le 17 août sur Nintendo Switch.