Vampire Survivors dévoile une nouvelle map en partenariat avec Among Us

L'équipage et l'Imposteur ont quitté l'espace pour s'offrir une place de choix dans le jeu Vampire Survivors dans un nouveau DLC dénommé Emergency Meeting. Proposé au petit prix de 2,49€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer de ce DLC ci-dessous. Attendu pour le 18 décembre 2023 sur PC et Xbox, la version Nintendo Switch sortira à une date ultérieure.

Caractéristiques du DLC

9 nouveaux personnages totalement dignes de confiance

Compagnon d'équipage Dino - Regard brillant, optimiste et, malheureusement, extrêmement savoureux. Dino est un touche-à-tout qui augmente les statistiques à chaque fois qu'une tâche est accomplie (c'est-à-dire lorsque vous montez en niveau avec une arme).

Ingénieur Gino - Peu d'équipiers sont aussi compétents que Gino, qui offre une sélection d'armes passives de sa boîte à outils tous les deux ou trois niveaux.

Lino le fantôme - Les bons équipiers ne laissent pas une chose aussi stupide que la mort se mettre en travers de leurs tâches. Lino peut flotter à travers les murs à volonté et ne peut pas être blessé, mais il ne peut pas non plus infliger de dégâts... Quel peut être le but d'une conception de jeu aussi suspecte ?

Nino le métamorphe - Regardez-moi ce haricot ! Ils peuvent faire toutes sortes de... Attendez, où sont-ils passés ? Et d'où vient ce bonhomme de neige ? Eh bien, je suis sûr que vous trouverez la solution.

Pina la gardienne - Tout le monde a besoin d'un ange sur son épaule. Pina n'est pas seulement là pour apporter un soutien moral : elle renforce les défenses de tous les alliés à proximité et adore sortir les poubelles.

Rina l'imposteur - Une camarade d'équipage qui n'a rien d'une tueuse fourbe et bien déguisée. Cent pour cent de haricots naturels, ici. Rien à voir ni à penser.

Mina la scientifique - Les compétences scientifiques de Mina n'ont d'égal que sa grande maladresse. Heureusement, laisser tomber des produits chimiques potentiellement dangereux présente un avantage majeur lorsque vous êtes assiégé par des monstres extra-terrestres.

15 nouvelles armes

Transformez vos tâches en armes puissantes pour vous défendre contre les imposteurs,