Vampire’s Fall : Origins - Le RPG Old School s'invite cet automne sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de RPG, le développeur indépendant Early Morning Studio vient d'annoncer la sortie de Vampire’s Fall : Origins dans le courant de l'automne sur Nintendo Switch. Déjà disponible depuis le 31 janvier 2020 sur Steam, la sortie sur la console hybride permettra au studio de toucher davantage de joueurs. Pour en apprendre plus sur Vampire's Fall : Origins, nous vous laissons ci-dessous un descriptif, ainsi que le trailer de l'annonce.

À Propos du jeu :

Pendant de nombreuses années, les villageois de Vamp’Ire ont connu la paix et le bonheur. Mais maintenant, des rumeurs courent à propos d’un pratiquant de la magie noire - un Maître-sorcier. De peur que les rumeurs soient vraies, le village décida de monter une milice et de se préparer au pire. Vous êtes une recrue, enrôlée pour défendre le village. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le destin vous réserve un sort spécial...



Un hommage aux RPG classiques. Créé avec passion, par des joueurs old-school.



Vampire's Fall:Origins est un RPG open-world en 2D avec des combats tactiques. Créez votre personnage, choisissez votre lignée et aventurez-vous dans le monde. Allez-vous semer le désordre, ou serez-vous le héros dont le monde a besoin?

Caractéristiques :