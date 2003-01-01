Valkyrie Saga - Un nouveau jeu de plateforme rétro s'invite sur Nintendo Switch 2

Si vous êtes en quête d'une petite expérience de plateforme rétro sur Nintendo Switch 2, RAWRLAB Games vient d'annoncer la sortie de Valkyrie Saga. Attendu pour le 30 juillet au petit prix de 7,99€, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Valkyrie Saga est un jeu de plateforme rétro indépendant inspiré des classiques qui vous fera vivre une odyssée épique ! Incarnez Roll la Valkyrie, une guerrière divine chargée par les Dieux d'une mission : Empêcher une île flottante de s'écraser sur la terre. Montez à l'assaut de l'ancienne terre céleste, explorez d'anciennes ruines pleines de gravures énigmatiques, percez leurs secrets et prévenez le cataclysme !

* UN JEU VRAIMENT RÉTRO

Tout dans Valkyrie Saga est conçu pour que vous vous sentiez comme un joueur 3D de 1994. Des graphismes novateurs de l'époque à la bande-son immersive, en passant par l'aspect le plus mémorable qui a scotché les joueurs à leur écran : Le gameplay !

* VIVEZ LA VIE D'UNE VALKYRIE

En tant que guerrière divine, vous devrez maîtriser à la fois l'art du plané et l’art de l’épée pour parcourir l’île volante tout comme y affronter vos ennemis.

* DÉCOUVREZ L'HISTOIRE FINEMENT TRAVAILLÉE D'UN MONDE

Cachée parmi les ruines, les gravures cryptiques et les bizarreries du monde, se cache une histoire complexe à reconstituer, détaillant ce qui est arrivé à la civilisation qui occupait autrefois l'île. Pourrez-vous découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard ?