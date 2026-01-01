Valheim - Les Vikings débarqueront courant 2026 sur Nintendo Switch 2

C'est l'OVNI vidéoludique du dernier Nintendo Direct Partner Showcase. Présenté par Iron Gate and Coffee Stain Publishing, Valheim se présente comme un jeu de survie où vous incarnez un Viking ayant été emporté au Valhalla. Attendu sur Nintendo Switch 2 dans le courant de l'année 2026 sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Guerrier tombé au combat, les Valkyries ont emporté votre âme à Valheim, le dixième monde de la mythologie nordique. Vous êtes le nouveau gardien de ce purgatoire primordial, assiégé de toute part par les créatures du chaos et les ennemis jurés des dieux. Odin compte sur vous pour reconquérir Valheim.

Vos épreuves commencent au centre étrangement paisible de ce monde, mais la faveur des dieux récompenses les braves. Aventurez-vous dans d'impénétrables forêts, hissez-vous au sommet d'imposantes montagnes, collectez des matériaux pour forger des armes mortelles et des armures plus résistantes, ainsi que pour bâtir des camps et des fortifications. Construisez un puissant langskip et parcourez les vastes océans à la recherche de terres exotiques... mais prenez garde de ne pas naviguer trop loin...

Caractéristiques