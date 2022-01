Vagante - Le Roguelike de Nuke Nine disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch

Récemment dévoilé par BlitWorks, Vagante signe ce jeudi 27 janvier son bon de sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch. Présenté comme un jeu de plateforme roguelike. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir son trailer ainsi que son descriptif ci-dessous.

Vagante est un jeu de plateforme roguelike basé sur les classes et mettant l'accent sur le combat. Le style artistique utilise des couleurs désaturées mais chaudes avec un style un peu grinçant, influencé par des titres comme Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre et Vagrant Story. À la recherche d'un trésor insurmontable, les joueurs peuvent rejoindre jusqu'à 3 autres amis en local ou en ligne, et affronter les dangereux donjons peuplés de créatures et de boss féroces.

CARACTÉRISTIQUES DU JEU

Prise en charge de la coopération locale et en ligne jusqu'à 4 joueurs - Rejoignez vos amis et lancez-vous dans l'aventure !

Choisissez une classe, une peau et un arrière-plan uniques, puis personnalisez votre personnage au fur et à mesure que vous jouez grâce à votre choix de compétences de classe uniques à chaque niveau.

Des donjons générés de manière procédurale - Avec des niveaux générés de manière procédurale, aucun parcours n'est jamais le même, ce qui permet d'innombrables heures de jeu.

Permadeath et système de déblocage des spécialisations permanentes - Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans l'aventure, ils disposent d'un éventail plus large de styles de jeu. Leurs personnages ne seront pas techniquement plus forts, mais leur expérience et leurs apprentissages leur permettront d'améliorer leurs compétences au fil du temps.

Objets enchantés - Découvrez des objets magiques qui confèrent de puissants enchantements et des capacités qui changent la donne.

Découvrez des secrets - Gardez la trace des classes débloquées, des décors, des musiques et bien plus encore dans le Livre des Secrets.

Explorez un monde riche - Explorez quatre zones uniques, chacune avec son lot de dangers tels que des monstres, des boss uniques et des pièges.

Dur, mais juste - Jouez à un jeu conçu pour les joueurs qui recherchent une expérience difficile mais gratifiante.