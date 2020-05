Urban Flow met en lumière le trafic routier en exclusivité sur Nintendo Switch

Urban Flow est un casse-tête original pour 1 à 4 joueurs qui arrive le mois prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Le principe est simple. Il s'agit de gérer le trafic routier d'une ville en plaçant et en contrôlant les feux de circulation dans près de 100 niveaux afin d'éviter les carambolages et en prenant en comptes les véhicules spéciaux de la ville comme les ambulances qui doivent tracer... Le titre inclut divers environnements et conditions météorologiques. En plus du mode Campagne, un mode sans fin permet de s'amuser pour faire péter les scores et un mode plus tranquille, de jouer sans contrainte de score ou de temps. Le jeu est en outre rempli de défis et de récompenses à débloquer.

Urban Flow peut être joué seul ou à plusieurs avec des amis dans un mode coopératif local évolutif de deux à quatre joueurs. Il est aussi possible de jouer les trouble-fêtes et de contre carrer la bonne gestion de ses camarades ! Le jeu est compatible avec les commandes tactiles, les manettes Switch Pro et les Joy-Con.