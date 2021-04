Unto the End s'offre une sortie en boîte sur Nintendo Switch

Après une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch en décembre 2020, Unto the End développé par 2 Ton Studios s'apprête à passer à la vitesse supérieure. Fruit d'un partenariat avec le distributeur français Red Art Games, Unto the End sera proposé en version physique à partir du 29 avril à 17h00 sur leur site officiel au tarif de 29,99€. Le jeu sera proposé en version PS4 et Nintendo Switch, et chaque support bénéficiera de 2000 exemplaires uniquement.

Unto The End est une aventure-combat artisanale et éprouvante. Seul et dépassé par les événements, un humble père doit endurer un voyage désespéré pour retrouver sa famille. Armé d'une épée, d'un poignard et de sa matière grise, il devra vaincre et déjouer les créatures qu'il rencontrera au fil de ses voyages en terres inconnues, où chaque pas qui le rapproche du foyer comporte son lot de dangers.

Source : Redartgames