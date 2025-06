Until Then - Un magnifique Visual Novel en approche pour fin juin sur Nintendo Switch

Sorti en juin dernier sur Steam, Until Then est un Visual Novel se déroulant dans une version fictive des Philippines qui avait été acclamé par la critique. À l'occasion du Summer Game Fest 2025, il a été annoncé que le titre signé Polychroma Games sortira également sur Nintendo Switch le 26 juin 2025 . Nous vous laissons découvrir un trailer de présentation ci-dessous.

Déjà disponible sur PC et PlayStation 5, Until Then est une aventure cinématographique qui raconte l'histoire captivante et troublante de lycéens curieux pris au piège d'une réalité fracturée. Incarnez Mark Borja, un lycéen qui traverse les hauts et les bas de la vie d'adolescent. De l'école à la pratique du piano, en passant par les amitiés et les médias sociaux, Mark est confronté aux difficultés ordinaires de l'adolescence. Mais sous la surface, quelque chose ne tourne pas rond - un tour inattendu du destin se profile à l'horizon, prêt à remodeler son monde.

Tout au long de votre périple dans la vie de Mark, vous rencontrerez des personnages vivants et attachants qui font face à leurs propres défis, vous plongerez dans le monde numérique avec les technologies du quotidien et vous vous lancerez dans des mini-jeux originaux qui vous accrocheront à l'aventure. Habillé d'un pixel art cinématographique à couper le souffle et accompagné d'une bande-son dynamique, Until Then donne vie à ce monde mystérieux et chargé d'émotions. Saurez-vous percer les secrets avant qu'il ne soit trop tard ?