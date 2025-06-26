Until Then - Le DLC Afterimages sortira cette année sur Nintendo Switch

Si vous avez apprécié l'aventure narrative de Until Then, sorti en juin dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, vous serez ravis d'apprendre que Maximum Entertainment, en partenariat avec Polychroma Games, ont annoncé la sortie prochaine d'une nouvelle extension baptisée Afterimages. Attendue dans le courant de l'année sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Afterimages ajoute deux nouveaux chapitres qui explorent le deuil, la mémoire et la persistance silencieuse de la vie après une perte.

Sofia rentre chez elle pour affronter les souvenirs qu'elle a laissés derrière elle. Pendant ce temps, Mark trouve un nouvel amour et retrouve une vieille amitié. À travers leurs parcours respectifs, les deux personnages doivent comprendre ce que signifie aller de l'avant tout en portant le poids de l'absence.

Les joueurs découvriront de nouveaux moments de gameplay intégrés à l'expérience narrative intime qui caractérise Until Then. Le DLC introduit de nouvelles activités interactives, notamment des mini-jeux de tarot et de pâtisserie, ainsi que des fonctionnalités téléphoniques étendues dans le jeu, telles que des applications de rencontre et des plateformes vidéo. Les joueurs renoueront avec des personnages bien-aimés et rencontreront de nouveaux visages à travers deux chapitres narratifs profondément personnels.

Depuis sa sortie, Until Then a été salué par la critique pour son récit sincère, son style visuel saisissant et sa représentation authentique de l'adolescence, de la mémoire et de la perte. Le jeu est actuellement noté à 97 % « extrêmement positif » sur Steam.