Unsouled - Red Art Games nous propose de découvrir l'Action-RPG en version physique

Sorti en avril 2022 sur l'eShop, Unsouled va profiter de 2023 pour s'offrir une second jeunesse sur la Nintendo Switch. Red Art Games vient en effet de confirmer un partenariat avec Megusta Game pour porter cet Action-RPG Coréen en version physique. Pour l'occasion, Unsouled aura le droit à deux versions physique :

À propos de Unsouled

Unsouled raconte l'histoire d'un garçon et d'une fille dont les destins sont entrelacés. Ils ont été réunis par leur capacité commune à absorber les âmes des morts. Découvrez comment ils utilisent ce pouvoir avec des intentions différentes grâce à la narration environnementale. Dans Unsouled, plus les joueurs interagissent avec le monde qui les entoure, plus ils découvrent son histoire.

Le monde d'Unsouled est hanté et rempli de hordes d'êtres dangereux et il est vital pour le protagoniste d'enchaîner les combos et de contrer les attaques ennemies s'il veut avoir une chance de survivre. Les combats d'Unsouled sont rythmés et nécessitent un grand sens du timing et de l'habileté pour progresser dans le jeu.

Contrez votre adversaire et frappez en utilisant des coups d'épée, des traits et des pouvoirs de l'âme en utilisant le système de combat gracieux d'Unsouled qui récompense le dévouement du joueur. Avec une variété de capacités déblocables et un mode d'entraînement supplémentaire, les joueurs peuvent apprendre à éliminer rapidement les ennemis avec un arsenal mortel de puissants combos.

Caractéristiques