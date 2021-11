Unreal Life Un point and click mélancolique en approche sur Nintendo Switch

Déjà sorti en 2020 sur Steam, le point and click Unreal Life signé hako life s'apprête à faire une petite virée sur l'eShop de la Nintendo Switch. Attendu pour le 3 décembre 2021 , ce titre à l'ambiance unique vous propose d'incarner une jeune fille amnésique à la recherche du seul souvenir dont elle dispose encore, son professeur Mlle Sakura.

Unreal Life emmène les joueurs dans un voyage avec des énigmes intrigantes, des personnages intéressants et une atmosphère unique. Hal, une jeune fille qui a perdu la mémoire, ne se souvient que d'une seule chose, le nom de son professeur : "Mlle Sakura". En partant à la recherche de Mlle Sakura, la jeune fille peut voir les souvenirs des objets qu'elle touche tout en voyageant dans une ville mystérieuse merveilleusement conçue, à la recherche de ses souvenirs perdus. Aidée par un feu de signalisation "195", équipé d'une intelligence artificielle et parlant, qui lui propose son aide, Hal cherche à comparer ses souvenirs du passé avec le présent pour trouver des indices et résoudre des énigmes.