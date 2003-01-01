Unrailed 2: Back on Track arrivera en gare sur Nintendo Switch début juin

Le jeu de construction de réseaux ferroviaires coopératif et dynamique d’Indoor Astronaut, Unrailed 2: Back on Track, sortira le 11 juin prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant sur l'eShop de la console, et cette annonce est accompagnée d'un nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Unrailed 2: Back on Track en rajoute une couche en termes de chaos multijoueur, en local comme en ligne. Faites équipe avec vos amis pour poser vos rails dans de nouveaux mondes générés de façon procédurale, PENDANT que le train avance ! Réfléchissez vite, avec une liberté plus grande que jamais, et surmontez les nouveaux obstacles sur votre route pour empêcher le grand déraillement !

CHOISISSEZ VOTRE TRAJET

Le jeu propose maintenant un scénario réparti dans de nouveaux environnements avec des choix d'embranchements : autant dire que vous ne ferez jamais deux fois la même partie. Ces biomes vous réservent de nouveaux événements, des quêtes annexes, des boss intimidants et autres rencontres aléatoires. À vous de vous adapter au quart de tour ! Vous pourrez aussi donner votre touche personnelle à l'histoire de vos personnages grâce à de nouvelles apparences à débloquer.

VOTRE AVENTURE NE FAIT QUE S'AMÉLIORER

Chaque expédition de votre équipe est plus marquante que la précédente, grâce à de nouvelles récompenses et améliorations permanentes qui vous donnent des capacités modifiant le gameplay, ainsi que de nouveaux moteurs, wagons et extensions à débloquer : de quoi tester une multitude de configurations de trains. Chaque locomotive perdue est l'occasion de reconstruire et de repartir... sur de nouveaux rails !

CRÉEZ, PARTAGEZ ET JOUEZ AVEC LA COMMUNAUTÉ

Le mode Contrôleur de terrain inédit vous permet de laisser libre cours à votre imagination pour créer vos propres cartes, les partager avec la communauté Unrailed et peut-être voir votre création mise en avant par le développeur. Si vous n'êtes pas d'humeur créatrice, parcourez les innombrables créations des autres joueurs pour renouveler à jamais le plaisir !

COMPÉTITION COOPÉRATIVE

Assouvissez vos pulsions compétitives en vous tirant la bourre avec une autre équipe dans le nouveau mode Versus à huit. Mesurez les prouesses de votre équipe dans les classements en ligne avec ralentis à l'appui et voyez qui décroche les meilleurs scores.